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Gazzeli siviller için insani yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi

İnsani yardım konusunda taşın altına elini koyan ilk ülke Türkiye oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gazzeliler için insani yardımları taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

HABER MERKEZİ
Gazzeli siviller için insani yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır’a indi

Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaştı. AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, Sina'daki El-Ariş Havalimanı'nda TIR'lara yüklenerek Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na gönderildi.

Türkiye'den gönderilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Filistin'e ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Yardımlarımız devam edecek. Filistin'in yanındayız" ifadesini kullandı. Bu adım insani noktada büyük anlam taşırken Ankara, esir takası dahil olmak üzere birçok konuda temaslarını sürdürüyor.

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