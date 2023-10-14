MEB’den yeni kararlar! Resmi Gazete’de yayımlandı

DOĞUM YAPAN ÖĞRETMENLERİN NÖBET TUTMAMA HAKKI 2 YILA ÇIKARILDI
Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ile çocuğun daha fazla bir arada kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2 yıla çıkarıldı.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ÖĞRENCİDEN YAZILI İZİN ŞARTI
Öğrencilerin 6698 sayılı Kanun çerçevesinde kişisel verilerini korumak amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanarak veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi.
Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilmesi sağlanacak.
ÖĞRENCİLERE "GÜNLÜK SINIF SORUMLUSU" UYGULAMASI
Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi.
Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı.
Okullarda ilk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.
DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE KATKI PAYI ALINMAMASI
Diyabet, tansiyon, kanser, çölyak ve benzeri süreğen hastalıkları bulunan öğrencilerin takibi amacıyla eğitim kurumlarında kendi cep telefonlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanacak.
Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için etkinlik/oyun odası, oyun alanları ve bahçe, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanabileceği araçlarla zenginleştirilecek.
Düzenlemeye göre ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.