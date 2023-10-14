MEB’den yeni kararlar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabiliyorken artık okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

Mevzuatta birlik sağlamak amacıyla tekli eğitim, ikili eğitim tanımları ile okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler yönetmeliğe eklendi.