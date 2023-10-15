Bahçeli: İsrail Amerikalı dayılarına güvenmesin

MHP'nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Açılış Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasının büyük bölümünü Gazze'deki insanlık trajedisine ayırdı. İsrail'in Filistinlilere yönelik ablukasını ve saldırılarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Su yok, elektrik yok. Gazze, her türlü tedavi imkânından mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basın organları onları destekliyor. Birçok mazlum inim inim inliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tarihi şuuruyla hareket ederek barışın tesisi için mücadele ettiğine dikkat çeken Bahçeli, bu faaliyetler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini vurguladı.

'ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL'

Türkiye'nin 3 uçak dolu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdığına dikkat çeken Bahçeli, "MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerine tartışmasız desteklerimizi buradan ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" dedi. Ortadoğu'nun güncel haritasını da basın mensuplarına göstererek önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli, "İsrail'in etrafında bir barış ve huzur çemberinin oluşması lazım. Barışı sağlayabilmenin yolu, buradaki komşu ülkelerin barış ve güvenlik içerisinde Filistin ve İsrail'e sahip çıkmasına bağlıdır" şeklinde konuştu.