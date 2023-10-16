AK Parti’den Batı’ya tepki: Gazze halkına yapılan eylemler tüm insani değerlere ve hukuka aykırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulayan, Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren batı hükümetlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.

Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur."