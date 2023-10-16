KYK burs/kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. Merak edilenler arasında ise KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs tarihleri yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Bakan Bak'ın açıklaması şöyle oldu:

"GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız."