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Haberler Gündem KYK burs/kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

Aylardır beklenen 2023 2024 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Peki GSB KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

HABER MERKEZİ

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. Merak edilenler arasında ise KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs tarihleri yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Bakan Bak'ın açıklaması şöyle oldu:

"GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız."

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz."

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

"Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar."

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