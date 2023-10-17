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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Gazze paylaşımı! "Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum"

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Gazze paylaşımı! "Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum"

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Gazze paylaşımı! Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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