Yüksek Seçim Kurulu 107 memur alacak! İşte başvuru şartları

YSK memur alımı başvuru şartları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı "Açıktan Personel Alım İlanı"nı duyurdu. Buna göre YSK personel alımı başvuruları 23 Ekim tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri için son gün 31 Ekim olacak.
YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.