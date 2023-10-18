“Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni rekorlarla kutluyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümünü tebrik mesajında şunları söyledi: Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründeki başarıları kamuoyu ile paylaşan 3 asra şahitlik eden Yeni Asır Gazetesi'nin 129. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmasının onurunu yaşıyoruz. Bu özel dönemde, yaş meyve, sebze ve mamulleri sektörlerimiz başarılı bir ihracat dönemini geride bırakıyor. 2022 yılında yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatımız 5,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2 milyar 953 milyon dolar olurken, meyve sebze mamulleri ihracatımız 2 milyar 525 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştirmeyi başardık. 797 ihracatçımız 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracat performansına katkı sağlarken, ihraç ettiğimiz ürünlerde 53 milyon dolarlık tutarla sofralık üzüm, 41 milyon dolarla domates, 36 milyon dolarla kiraz ve 33 milyon dolarla mandalina öne çıktı.

DÜNYA PAZARINA BÜYÜK İLGİ

Meyve sebze mamulleri ihracatında ise; 257 milyon dolarlık tutarla turşu türleri ihracatta lider ürün grubu olurken, 149 milyon dolarlık tutarla kuru domates mamul sektöründe en çok ihraç edilen ürün oldu. 2023 yılının ocak - eylül döneminde iki sektörümüzün toplam ihracatı 4 milyar doları aştı. Türkiye, iklim çeşitliliği ve coğrafi konumu sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirilmesi için ideal bir ülkedir. Ülkemizde meyve, sebze yetiştiriciliği yüzyıllardır sürdürülen bir gelenektir. Türk toprakları, üzümden, incire, domatesten, narenciyeye kadar birçok tarım ürününün en kaliteli ve verimli bir şekilde yetiştirilmesine imkân tanır. Türkiye, yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Taze, lezzetli ve sağlıklı ürünleriyle sektörümüz, dünya pazarlarında büyük ilgi görmektedir. Bu başarı, yüksek kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde işlenmesi sayesinde elde edilmektedir. Türkiye, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında sürekli bir büyüme kaydetmektedir. Bu büyüme, tarım sektöründeki yenilikler, teknolojik ilerlemeler ve uluslararası pazarlara daha fazla erişimle desteklenmektedir. Ayrıca, Devletimizin ihracatı teşvik eden politikaları da bu alandaki büyümeyi desteklemektedir. Birliğimizin ihracatımızı artırmak adına ulusal ve uluslararası arenada yürüttüğü birçok proje dahil olduğu birçok etkinlik ve fuar vardır. Dünyanın farklı ülkelerinde sektörce önemi olan fuarlara katılım sağlanmakta ve sektörümüzün tanıtımları en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir.

TÜRK EKONOMİSİNE KATKI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, ülkenin başarılarına bir göz atmak, gelecekteki hedefleri belirlemek için önemlidir. Tarım ve ihracat, Türk ekonomisinin büyümesine en başından beri en çok katkıyı sağlayan iki etmen olmuştur. Minimum ithal girdi kullanılarak, maksimum istihdam olanağı sunan sektörümüz Cumhuriyetimizin 100. yılında daha da güçlenmesi için büyük bir fırsat bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, ülkenin geçmiş başarılarına bir saygı duruşu niteliğinde olabilir, ancak aynı zamanda geleceğe olan güvenin ve umudun bir ifadesi olarak da görülmelidir. Türkiye'nin yaş meyve, sebze ve mamulleri ihracatındaki başarısı, bu güvenin ve umudun bir yansımasıdır ve gelecek yıllarda daha da parlak olacaktır.