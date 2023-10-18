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Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak" dedi.

Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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