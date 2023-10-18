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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum...

Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum...

Gazze’de yaşanan vahşete tepki gösteren Emine Erdoğan, “Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından uluslarası topluma çağrıda bulundu.

TÜRKİYE AYNI YERDE

Emine Erdoğan, şunları yazdı:

"Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!

2009'da İstanbul'da lider eşleri ile "Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı"nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunmuştuk. O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya "barış!" diye haykırıyorduk.

SOMUT ADIMLAR ATILSIN

Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum.

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