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Kafes Operasyonu’nda 150 kişiye suçüstü!

HABER MERKEZİ
Kafes Operasyonu’nda 150 kişiye suçüstü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 150 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Yaptığımız operasyonlarımız devam ediyor. Bu kapsamda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Her an enselerindeyiz. Hepsini yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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