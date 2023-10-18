Sizlerle büyüdük sizlerle büyüyeceğiz..

Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi YENİ ASIR 129 yaşına girdi. Türk basınına birçok ilki kazandıran YENİ ASIR, yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmaya yıllardır devam ediyor. Türk basın tarihinin en güzel özeti ve Türk gazeteciliğinin Avrupa'ya açılan ilk penceresi olan YENİ ASIR, 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından kuruldu. 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alarak yayın hayatına devam etti ve üç asra hitaben başarılarını sürdürüyor.

ELDEN ELE DAĞITILARAK YAŞADI

YENİ ASIR'ın heyecan dolu tarihi fırsat oldukça tekrarlanmaya değer nitelikte. Bu noktada hafızalarımızı kısaca tazelemek isterim. YENİ ASIR, 19.Yüzyıl'da Selanik'te, Kosova ve Manastır'a dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını aldı. Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle gazetenin zor günleri başladı. Yunanlar gazeteyi kapatarak sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettiler. YENİ ASIR bu dönemde 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1924 yılında yaşanan kundaklanma olayının ardından portatif bir matbaa makinesi ile basımına devam edildi ve elden ele dağıtılarak yayın hayatını sürdürdü. YENİ ASIR'a Yunanistan'da görmüş olduğu baskı, Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı. O dönemde Cumhuriyetin ilan edilmesi de teşvik edici bir unsur oldu. 1924 yılında Selanik'ten göçerek Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e yerleşti. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Üçüncü mekân ise o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki iş hanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Son olarak YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçti. Tüm Avrupa kıtasına öncülük eden YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşınarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Bir dönem 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. 1998'den itibaren dijital yayınlara da geçen YENİ ASIR artık Ege sınırlarını aşarak Türkiye'ye açıldı

CEMİYETİN KURULMASINDA ÖNCÜ

YENİ ASIR yayın hayatı boyunca sadece bir gazete olmakla kalmayıp, ilkleri Türk gazeteciliğine kazandırdı. Türk basın tarihinin en güzel özeti olup aynı zamanda sektörde devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin neredeyse hepsine imza attı. Türk basın sektörünün gelişimi ve büyümesinde büyük paya sahip olan YENİ ASIR, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda da önemli rol oynadı. 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alıp ilk resmi cemiyet binasının oluşturulmasına ve Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile oldu.

ARTIK TÜRKİYE ÇAPINDA YAYINDA

YENİ ASIR'ın sektöre kazandırdığı ilklere bakacak olursak; 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayarak, 1977'de Avrupa'da bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. 1980'de bilgisayarla gazete hazırlama teknolojisinde sadece Türkiye'ye değil, İngiltere ve Fransa dâhil tüm Avrupa kıtasına öncülük etti. YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşınarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir dönem 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara da geçti. Şimdi artık Ege'den Türkiye'ye taşındı...