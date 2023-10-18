Türk basınının 129 yıllık çınarı Yeni Asır

Özgür ve güçlü bir basının varlığı, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. 4. güç olarak kabul edilen basın, tüm toplumların ilerlemesinde ve gelişmesinde en belirleyici unsurlardandır. İçinde bulunduğumuz çağda hayatımızı tamamen kapsama alanına alan dijital dönüşüm ile birlikte basın kavramı da bu dönüşümden nasibini almış, geleneksel medya yerini yavaş yavaş internet medyasına hatta sosyal medyaya bırakmaya başlamıştır. Gelinen süreçte habere ulaşma noktasında çok daha hızlı yol alınırken, ters orantılı olarak doğru bilgiye ulaşmak ise daha güç hale gelmiştir. Bu nedenle geleneksel medya dediğimiz yazılı basının ve gazetecilik mesleğinin önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

EGE'NİN ÖNEMLİ MARKASI

Bu anlamda mesleğin yüz akı olarak nitelendirebileceğimiz, gazetecilik ekolü ve okulu, İzmir'in en köklü ve güzide gazetesi Yeni Asır, bir asrı aşan engin tecrübesi ve yerleşmiş kurumsal kimliğiyle, doğru, objektif, güvenilir ve kaliteli haberciliğin adresi olmayı sürdürmektedir. Kentimizin ve Ege Bölgesi'nin önemli markası Yeni Asır, hepimiz için çok önemli bir kazanımdır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, şehrin yaşayan hafızası olan Yeni Asır, inanıyorum ki; İzmir'in gelişimine katkı sunmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nda da okurlarıyla birlikte varlığını güçlendirerek sürdürecektir. Muhabirinden genel yayın yönetmenine, her bir kademedeki çalışanlarına başarılar dilediğim Yeni Asır Gazetesinin nice 129 yıllara ulaşmasını diliyorum.