Üç asrın tanığı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yerelden ulusal çapta yayın hayatına geçen Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümünü tebrik etti. Başkan Yorgancılar, tebrik mesajında "Dünya savaşlarından, ekonomik krizlere, teknolojik devrimlerden birçok küresel ve ulusal olaya tanıklık yapmak. Ayrıca uzun bir süre yerel yayın yaparak ulusal ölçekte etki yaratmak, yakalanan başarıyı ulusal çapta bir yayına taşımak. Yeni Asır'ın 3 asra tanıklık etmiş yayın hayatını bu şekilde özetleyebiliriz. Günümüze geldiğimizde 129 yıl ile Türkiye'nin yayın hayatındaki en köklü gazetesi olarak Yeni Asır'ın varlığı, bölgemizin sesini duyurması, konularımıza kamuoyu yaratması açısından geçmişten bugüne hep çok önemli olmuştur. Öte yandan artık haberciliğin dijitale, gazetelerin telefonlara sığdığı günümüzde basılı olarak hala sürdürülebilir olmak önemli bir başarıdır. İzmir'in köklü gazetesi, mühim sembollerinden Yeni Asır'a nice başarılı yıllar diliyor, yönetiminden çalışanlarına tüm emek verenleri gönülden kutlarken, aramızdan ayrılmış emektarları ise rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.