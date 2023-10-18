Uluslararası çapta bir başarı örneği

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yeni Asır Gazetesi'nin üç asra tanıklık etmiş uluslararası bir başarı örneği olduğunu ifade etti. Kestelli Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümü ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Yeni Asır, 1895 yılında, o dönem Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde yer alan Selanik'te başlayan yolculuğuna 1924 yılından bu yana İzmir'de devam ederek bugünlere kadar ulaşmış önemli bir gazete. Aynı zamanda da çok sayıda ilke imza atmayı başarmış bir gazete...

İZMİR'İN DEĞERLİ MARKASI

23 Ağustos 1908 tarihinde, yani Harf Devrimi'nden yaklaşık 20 yıl önce Osmanlıca olan logosunun altında Latin harfleriyle "Yeni asır" Yazmış olması, vizyonunun somut bir göstergesi... İlk renkli baskısını 23 Temmuz 1909'da yapmış olması ise yenilikçi kimliğinin eseri... Dünya üzerinde bile bu kadar uzun süre yayın hayatını sürdürüp bu kadar çok sayıda ilke imza atmış bir yayına rastlamak pek kolay değil. Yeni Asır her ne kadar yerel gazete olarak tanımlansa da yarattığı etki ulusal anlamda önemli izler bırakmayı başardı. Yeni Asır'dan yetişen çok sayıda isim Genel Yayın Yönetmeni, köşe yazarı olarak Türk basınına yön verdi. Bu özelliği sayesinde de her zaman önemli bir ekol olarak adlandırıldı; adından saygıyla söz ettirdi. Bu nedenle, Yeni Asır'ın 19'uncu Yüzyıl'da başlayıp 21'inci Yüzyıla uzanan öyküsü, sadece medya tarafından değil farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketlerce markalaşma anlamında ele alınması; incelenmesi gereken bir konu. 132 yıllık İzmir Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İzmir'in değerli markası Yeni Asır'ın 129'uncu yılında da önemli işlere imza atacağına ve kentimizin güçlü sesi olmaya devam edeceğine inanıyor, başarı dolu nice yaşlar diliyorum.