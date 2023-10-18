Yeni Asır İzmir’deki gazetecilerin okulu niteliğini taşıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yeni Asır Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: Gazetecilik, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan bir meslek. Teknolojinin hızla ilerlediği, bilgi akışının çok yoğun olduğu günümüz koşullarında, doğru bilgiyi bizlere sunan kıymetli gazetecilerin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde yaşlanan gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde bizlere ulaştıran, tarihi 129 yıl öncesine dayanan Yeni Asır Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. İzmir'de çok önemli çalışmalara imza attıktan sonra başarısını ulusal düzeye çıkaran, pek çok önemli gazetecinin yetişmesine olanak sağlayan, "gazetecilerin okulu" niteliğindeki bu kıymetli gazetenin daha nice yıllar yayın hayatına devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren tüm Yeni Asır Gazetesi çalışanlarına başarılar diliyorum.