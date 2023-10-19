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Isınmanın küresel etkileri olabilir

HABER MERKEZİ
Isınmanın küresel etkileri olabilir
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, iklim değişikliğinin denizlerdeki ısınmayı artırması nedeniyle Ege Denizi'ndeki su çökmelerinin eskisi kadar derinde gerçekleşmediğini, bu durumun Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu'nu etkileyeceğini ve tüm okyanuslardaki sıcaklıkların daha hızlı artmasına neden olacağını söyledi. Prof. Dr. Şükrü Turan konuşmasına şöyle devam etti: "Ege Denizi, iklim değişikliğinin etkisiyle yılda ortalama 0,05 derece ısınırken bu ısınma, denizin, ana akıntı sisteminin bir parçasını oluşturması nedeniyle küresel olarak da bir tehdit potansiyeli taşıyor."
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