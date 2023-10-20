Denizdeki atıkları ‘Vatoz’ temizleyecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Oğul Görgülü, üç arkadaşı ile birlikte deniz yüzeyindeki atıkları temizleyen 'Vatoz' isimli tekne tasarladı. 6 saat aralıksız çalışabilen, 100 kilogram atık toplayabilen, yapay zeka yardımıyla kendi rotasını oluşturabilen Vatoz, deniz temizliğine büyük katkı sağlayacak. Bir şirket kuran Oğul Görgülü, insansız deniz araçları üzerine tez gerçekleştirdi.

AVANTAJLARI VAR

Oğul Görgülü'nün yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları olan yapay zeka mühendisi Rıza Serkan Kaskan, gemi inşaat mühendisi Genco Barış Atalay ve yazılım mühendisi Tuğçe Köseoğlu'nun da katılımıyla ekip, 4 kişiye ulaştı. 9 ay sonunda 'Vatoz' isimli teknenin prototipi hazırlandı. Oğul Görgülü,"Denizlerdeki kirliliği önlemek, mevcut atıkları toplamak için birçok yöntem aranıyor. Vatoz, tam da bu noktada kullanıcılarına büyük avantajlar sağlıyor. Vatoz'un belirli bir bölgeyi temizlemesini istiyorsanız geliştirdiğimiz yazılım ile komutu veriyorsunuz ve yapmasını bekliyorsunuz" dedi.