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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze diplomasisini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

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