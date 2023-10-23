İsrail’den Gazze’ye kara saldırısı! Rehine aramak için Gazze’ye girdi

Son dakika haberi... İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü kara güçlerinin rehine aramak için Gazze'ye girdiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU BİR GÜNDE GAZZE ŞERİDİ'NDE 320 NOKTAYI VURARAK 400 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son bir gün içerisinde düzenlediği saldırılarda 320 noktayı vurarak çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinliyi öldürdü.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.