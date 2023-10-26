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Haberler Gündem 143 düzensiz göçmen yakalandı

143 düzensiz göçmen yakalandı

HABER MERKEZİ
143 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgede, ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Öte yandan Menderes ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edildi. Durdurulan Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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