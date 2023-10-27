Sanayi ve ihracat merkezi

Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile tanıdığımız ve Mevlana şehri olarak bildiğimiz Konya, Türkiye ekonomisine kattığı değerle de öne çıkıyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin ziyaret ettiği Konya'daki yatırımları ve üretim kapasitesini de görme fırsatı yakaladık. Doğu ile batıyı, güney ile kuzeyi birbirine bağlayan Konya; karayolu ile 3 saatte 10 milyon, 6 saatte 64 milyon insana ulaşım imkânı sağlıyor. Öte yandan kesintisiz havayolu ile demiryolu ulaşımının bulunması, Konya'nın dünyaya açılmasına olanak tanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Türkiye'nin kalbidir, Konya ekonomisi ise can damarıdır. Konya olarak el ele, gönül gönüle vererek üretmeye ve ülkemizin geleceğine destek olmaya devam edeceğiz" sözleriyle şehirdeki potansiyeli de özetliyor.

İHRACAT RAKAMLARI BÜYÜYOR

50 binin üzerinde KOBİ'nin yer aldığı Konya aynı zamanda başta otomotiv yedek parçaları, savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla da ihracat sıralamasında üst basamaklarda yer alıyor. Konya 2022'de 3.2 milyar doları aşan ihracatla Türkiye 11'incisi konumunda bulunuyor. Konya ihracatı 35 ilin toplam ihracat rakamından fazla bulunuyor. Konya 185'ten fazla ülkeye ihracat yaparken, şehirde 2 bin 900'den fazla kayıtlı ihracatçı bulunuyor. Yatırımın ve üretimin hız kesmediği şehirde işsizlik oranları da Türkiye ortalamalarının çok altında seyrediyor. Konya sadece sanayide değil, tarımsal ürün ihracatında da öne çıkıyor. Konya un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı, ay çekirdeği, lale, mısır (dane), havuç, vişne, fiğ, kuşyemi, bezelye, korunga (tohum), acı bakla üretiminde Türkiye birincisi durumunda. Birincil alüminyum madeninin Türkiye'de çıkarıldığı tek il Konya. Tarımsal makine ve ekipman üretiminde ise Türkiye lideri konumunda bulunuyor.

BELEDİYEDEN İSTİHDAM ATAĞI

Konya'da yatırımlar sürerken, Büyükşehir Belediyesi de özellikle yeme-içme ve hizmet sektörlerindeki yatırımlarıyla şehirde istihdam açmaya devam ediyor. Şehrin hemen her köşesinde halka açık belediye tesisleri görmek mümkün. Bu tesislerde çok sayıda Konyalı istihdam edilirken, uygun fiyatlarla hizmet verilerek piyasa da da regüle edilmiş oluyor. Başkan Uğur İbrahim Altay çalışmalarını, "Tek derdimiz Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya, hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir" diyerek anlatıyor. Başkan Altay şunları söylüyor: "Konya Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle yeni baştan inşa edildi. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya'yı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da bir marka şehir haline getirdik. Bunun en açık ispatı; Konya'nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır."

KELEBEKLER VADİSİ

Selçuklu Belediyesi tarafından 2015'te açılışı yapılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Kelebek Bahçesi'nin bin 600 metrekarelik kelebek uçuş alanı Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı olup, dünyanın ise sayılı alanlarından bir tanesidir.

TARİHİ BEDESTEN

Selçuklu Darü'l Mülk'ü Konya'nın kalbi olan Tarihî Bedesten Çarşısı, Romalılardan günümüze kadar gelen önemli bir ticaret merkezi halindedir. Kentin ticari kültür ve birikimini 2 bin yıl kadar geriye götüren Tarihî Bedesten Çarşısı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir restorasyondan geçirilerek aslına uygun yenilenmiş ve bugünkü görüntüsüne kavuşmuştur. Bedesten Çarşılarının yanı sıra Türbe Önü Çarşıları da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmiştir.

PANORAMA MÜZESİ

Karatay ilçe sınırlarında bulunan Konya Panorama Müzesi, Mevlâna Müzesi'nin yaklaşık 500 metre ilerisinde konumlandırılmıştır. Selçuklu üslûbuyla düzenlenmiş giriş kapısı, müzenin Konya tarihine dair size sunacaklarının yalnızca bir fragmanı olarak olarak öne çıkmaktadır. 360 derecelik kubbeli panoramasıyla, ziyaretçilerini 1200'lü yılların Konya'sına götüren Konya Panorama Müzesi, Türkiye'nin ikinci kubbeli panoraması olarak ün kazanmıştır. Müzenin amacı, Hazreti Mevlâna'yı ziyaretçilere tanıtmak, dönemin Konyasında kendisinin ve ailesinin sahip olduğu etkiyi onlara aktarmaktır.

YENİLENEN SİLLE

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor. Sille, doğal silüetiyle ve bu silüetle bütünleşen tarihi izleriyle, sivil mimarisi ve yerleşim dokusuyla, örf, adet ve gelenekleriyle, bağ ve bahçeleriyle farklı yaşam tarzına sahip bir yerleşim yeridir.

80 BİNDE DEVRİ ALEM PARKI

Türkiye'de benzeri tasarımda başka örneği bulunmayan 80 Binde Devr-i Âlem Parkı'na giriş için 0-6 yaş grubundaki çocuklardan, şehit yakınları ve gazilerle birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlardan ücret alınmamaktadır. Tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı özelliği taşıyan bu emsalsiz park "Gez Konya'yı Gör Dünyayı, Bizi Gezerseniz Dünyayı Görürsünüz" sloganıyla tanıtılıyor.