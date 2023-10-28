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Bakan Fidan'dan net Hamas mesajı

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan’dan net Hamas mesajı
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında terörle ilgili yorumlarında farklılıklar olduğunu belirterek, "Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devlet sisteminde siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımız kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz manasına gelmiyor. Tam tersine en başında kınadığımızı söyledik. Gazze'de çoluk, çocuk, hasta, yaşlı demeden herkesin acımasızca hedef alınması bir insanlık suçudur. Masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmayanlar bu zulmün ortağıdır" dedi.
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