Numan Kurtulmuş’tan yeni Anayasa vurgusu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis bütçesi görüşmelerine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef almasından sonra Meclis'te yayınlanan ortak bildiriye dikkat çeken Kurtulmuş, "Ortak bildiri sadece TBMM Genel Kurul salonunda kalmamış, dünyanın bütün parlamentolarında, siyaset merkezlerinde de etkili olmuştur" mesajını verdi.

"MİSAK-I MİLLİ ANLAYIŞI"

KURTULMUŞ, Cumhuriyetin yeni yüzyılında Meclis'e düşenin yeni bir anayasa yapmak olduğuna vurgu yaparak "TBMM başından sonuna kadar Türkiye'nin yeni anayasa yapma iradesine sahip çıkmalı ve bunu gerçekleştirecek siyasal olgunluğu ortaya koymalıdır" dedi. Kurtulmuş, TBMM İçtüzük'ün de değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Misak-ı Milli anlayışımızda yeni bir döneme girdiğimizin farkında olarak hareket ediyor, bununla ilgili çalışmaların da önümüzdeki dönemde yer alacağını görüyoruz. Artık Türkiye'de 'mavi vatan', 'siber vatan', 'yeşil vatan', 'uzay vatan' kavramları, yeni Misak-ı Milli anlayışımızın çerçevesini oluşturmak üzere genişletilmesi, TBMM bakımından çalışma alanlarımızın bir kısmını teşkil ediyor" diye konuştu.