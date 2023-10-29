100. yıl, dağların zirvesinden suların derinliklerine kadar kutlandı

ALADAĞLAR'A TIRMANDILAR

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 dağcının katılımı ile Niğde sınırları içinde bulunan Aladağlar Emler zirvesine tırmanış yapıldı. Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, sabah saat 04.00'te ellerinde Türk bayrakları ile 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanışa başladı. Öğle saatlerinde zirveye ulaşan dağcılar, cumhuriyetin 100. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde zirvede dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Dağcıların zirve tırmanışına Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de eşlik etti. Etkinliğe katılan dağcılar ise cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yaptıkları tırmanıştan memnun olduklarını dile getirdi. İlki gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

DÜNYANIN EN BERRAK SUYUNA DALDILAR

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu dalgıçları da farklı bir etkinliğe imza attı. Dalgıçlar Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve berraklığı ile kendine hayran bırakan Gökpınar Gölüne dalış yaptı. Su altında Türk Bayrağı açan dalgıçlar Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı.

ÖRÜMCEK ORMANLARI'NDA 100 METRELİK BAYRAK

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan ve sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada olduğu büyülü bir manzaraya dönüşen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, cumhuriyetin 100. yılı vesilesi ile anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Türkiye'nin en önemli karışık ormanlarından birisi olmasının yanı sıra içerisindeki yüzlerce yıllık ağaçların göğe uzandığı canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları'nda gerçekleştirilen yürüyüşe, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ile eşi Sema Tanrısever ve çocukları, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve 300'ü aşkın doğasever katıldı. Çıkrıkdüzü Yaylasından başlayan yürüyüşte Türkiye'nin 81'ilinden Gümüşhane'de eğitim görmeye gelen üniversite öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlattırılan 100 metrelik Türk Bayrağı yaklaşık 7,5 kilometrelik yürüyüş boyunca taşındı.