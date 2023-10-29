Cumhuriyet kadınları Meclis’te

'SİYASİ HAKLARA İLK ÖNCE TÜRK KADINLARI SAHİP OLDU'

Cumhuriyet, hayatın olağan akışına uygun olarak beraberinde büyük bir toplumsal dönüşümü de getirdi. Bu dönüşümün temel ekseni ise "kadın erkek eşitliği" oldu. Savaştan yeni çıkmış, henüz tüm devlet mekanizmaları yerli yerine oturmamış bir devlet ilk olarak yapılanlardan biri kadınlara verilen siyasi haklar oldu. Hiç kuşkusuz Cumhuriyetimizin biz kadınlara en büyük kazanımı bugün bu makamda olabilmemizdir. Türk kadını dünyada seçme ve seçilme hakkına ilk önce sahip olan şanslı bir kesimdir. İlk tohumun atılması ile birlikte kadınların yönetim kademelerinde söz sahibi olmalarının önü açıldı. Türk kadını tıpkı İzmir gibi kurtuluşta da kuruluşta da etkin rol aldı. Kurtuluşta etkin rol alan kadınların kuruluşta göz ardı edilmeleri mümkün değildi. AK Parti kurulduğu ilk günden beri Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bir kadın hareketidir. 100 yıllık köklü cumhuriyetimizin yaklaşık çeyrek asrında AK Parti'nin izi var.

HEP İLERİ TAŞINDI

AK Parti, Atatürk'ün de bizlere hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek adına, Cumhuriyetin kazanımlarını öncelikle korudu sonrasında da daha da ileriye taşımak üzere yola çıktı. TBMM'de kadın temsili oranı 2002'de yüzde 4,4 iken 2023 seçimlerinde yüzde 19,83'e yükseldi.

'TÜRKİYE YÜZYILI KADINLARIN OMZUNDA YÜKSELECEK'

Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yılına erişmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni "muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak" için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti, eşit yurttaşlık temelinde insan hak ve özgürlüklerine alan açarak toplumsal yaşamın temel direği olan kadınlarımızı ön plana çıkararak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan hukuki düzenlemeler ışığında, Türk kadınına pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. AK Parti dönemine kadar siyasi pozisyonlarda kadınların temsil oranı, yalnızca yüzde 4,5 seviyelerindeydi. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti olarak 50 Kadın Milletvekiliyle yüzde 19,1'e ulaşan kadın temsil oranımız, ülkemizin siyasi tarihinde erişilen en yüksek oranlarında bir tanesidir.

BİR BAŞARI ÖRNEĞİ

Türkiye genelinde 5.297 Kadın Belediye Meclisi Üyemiz, 9 Kadın Belediye Başkanımız mevcut. Bu rakamlar bizim için elbette ki yeterli değildir. Fakat geçmişe kıyasla büyük bir başarı örneğidir. 2024 yılında bu sayıları daha da yukarılarda göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın Meclis İdari Amiri ünvanına sahip bir milletvekili olarak, kadın erkek eşitliğinin sosyal ve siyasal hayatta sağlanması adına reform niteliğinde iyileştirmeler yapan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm kadınlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Tarım, Kooperatif ve Kadın İstihdamı benim çalışmalarımın başında yer aldığı için tüm projelerimiz de ana başlıkta yer alıyor. Hem İzmir'de hem de memleketim Mardin'de kadınların kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimlerine tam destek veriyorum. Kadınların ekonomik alanda güçlenmesi toplumun tamamının kalkınması için çok önemlidir.

İŞ GÜCÜ VE EĞİTİM

Kadınlarımızın iş gücüne katılması çok önem verdiğimiz bir konu olmak ile beraber iş gücü ve istihdamı artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kadının emeği ile Türkiye'nin istikbalinin kaderinin bir olduğu inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınların eğitimli, bilinçli ve güçlü olduğu oranda ailelerin de güçleneceğine inanıyoruz. Güçlü aileler, toplumumuzu âdeta demirden bir kale gibi koruyacaktır. Ailenin güçlü olduğu toplumlar, yıkıcı tehditlerden kolay kolay etkilenmez. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak imkânları sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, kadınların omuzlarında yükselecektir...