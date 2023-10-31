Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Son toplantısını iki hafta önce yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bugün yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısında iç ve dış politika gündemindeki sıcak başlıklar görüşülecek.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

BAKAN IŞIKHAN BİLGİLENDİRECEK

Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

150 BİN LİRALIK EVLİLİK KREDİSİ

Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.Kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri ve bölgedeki son gelişmelerin de masada olması bekleniyor.