“Müslümanlıkla ilgili değil insanlıkla ilgili bir mesele”

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul Üniversitesi'nin 2023- 2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin güçlü bir şekilde sözünü ifade etmesi, Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomatik çabalarıyla ümit ediyoruz ki Ortadoğu'da bugün yaşadığımız insanlık sorunu da geride kalacaktır" dedi.

'DESTEK GÖNDERİLMELİ'

KURTULMUŞ sözlerini şöyle sürdürdü: "Meselenin iki tarafı, siyasi meseleyi bir tarafa bırakarak önce acilen şimdi Gazze'de insani ateşkesin sağlanması

ve bu anlamda da başta tıbbi malzemeler olmak üzere gerekli desteğin Gazze halkına gönderilmesi şarttır. Bu Müslümanlıkla ilgili bir mesele de değildir. Bu insanlıkla ilgili bir meseledir. Eğer bu insanlık vazifesini 8 milyara yakın insanoğlu yerine getiremezse vay gelsin insanoğlunun başına. Eğer bu insanlık vazifesini 8 milyara yakın insanoğlu yerine getiremezse vay gelsin insanoğlunun başına. Yuh olsun buna seyirci kalanların başına" dedi.