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Başkan Erdoğan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Erdoğan daha sonrasında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

AA
Başkan Erdoğan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

ERDOĞAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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