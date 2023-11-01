İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den beri süren çatışmalar şiddetini artırdı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını artıran İsrail, bölgede hastaneleri bile hedef alarak binlerce masum kadın ve çocuğu katletti.

Son olarak İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirerek, en az 100 kişinin ölümüne sebep oldu.

Sivil ölümlere kan donduran açıklama: Bu savaşın trajedisi

İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht'ten ise canlı yayında itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Çocuk mezarlığı Gazze

Gazeteci Wolf Blitzer'ın Cibaliya Mülteci Kampı'nda ölen sivillere ilişkin, "Ölenler arasında birçok mülteci ve masum sivil var değil mi?" sorusuna Hecht, "Bu savaşın trajedisi. Günlerdir Güney'e gidin diyoruz." şeklinde cevap verdi.

Hecht sözlerinin devamında, "Hamas'tan olmayan sivillee, lütfen güneye gidin diyoruz. Sivil ölümlerini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İsrail'in soykırımı sürüyor. Bu kez mülteci kampını vurdu: En az 100 ölü!