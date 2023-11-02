Kayıtçı Mahir!

CHP İzmir'de İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile kurduğu ittifakla birlikte giderek güçlenen ve bu hafta sonu yapılacak kurultayda Parti Meclisi'ne girmeyi, ardından da genel başkan yardımcısı olmayı hedefleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kurultay delegeleriyle yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiği ortaya çıktı.

HAKKINDA DAVA AÇILABİLİR

CHP'de kurultaya kısa bir süre kala Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Mahir Polat arasında gerçekleşen ve karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı iddia edilen tartışmanın yankıları sürerken Polat'ın kayıtları da ortaya çıktı. Polat'ın delegelerle yaptığı görüşmeleri kaydetmesinin özel hayatın gizliliği ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu zincirleme bir şekilde ihlal suçu kapsamına girdiği ve bu suçtan hakkında 14-15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabileceği belirtildi. Özgür Özel ile yaşadığı tartışmada küfürleşme olduğu iddialarını yalanlamak için bir açıklama yapan Polat, "Kurultay süreciyle ilgili bir görüşme oldu ve görüşmeye dair kayıtlar bende saklı duruyor, ancak küfürleşme yok" açıklamasında bulundu. Polat'ın bu açıklamasının ardından kendisini arayan gazetecilere de "Delege seçimlerinden beri bir program kullanarak delegelerle ve partililerle yaptığım görüşmelerin tamamını kaydediyorum" dediği bildirildi.

GAZETECİLERE SÖYLEDİ

Polat'ın Özgür Özel ile ilgili söz konusu görüşmesinin kayıtlarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dinlettiği de iddialar arasında yer aldı. Polat'ın delegelerle yaptığı özel görüşmeleri kayıt altına alıp ileride başka amaçlarla kullanıp kullanmayacağı da soru işareti oluşturdu Bu arada hukukçular telefon görüşmelerini izinsiz kaydedilmesinin çok ağır bir suç olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Yeni Asır'ın sorularını yanıtlayan İzmirli avukat Efe Demirciefe, "Telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesi TCK 134. madde gereğince özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girer. Hapis cezası ise, 2 ila 5 yıl arasında değişir. Eğer kayda alınan görüşme başkalarına dinletilirse bu da Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na muhalefettir ve bununla ilgili öngörülen ceza ise 2 yıl ile 4 ay arasındadır. Eğer kişi, bu suçu zincirleme olarak işliyorsa bu da TCK 43. maddesi çerçevesinde zincirleme suç kapsamına girer. Bu durumda mahkemenin verdiği cezanın 4'te 3 oranında artırılır. Bir kişinin telefon görüşmesi ancak Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ve ağır ceza mahkemesinin kararı üzerine dinlenip kayda alınabilir. Bunun dışındaki izinsiz kayıtlar delil niteliği de taşımaz" bilgisini verdi. Demirciefe'nin işaret ettiği kanun maddeleri dikkate alındığında Polat hakkında herhangi bir şikayette 14-15 yıl hapis istemiyle dava açılması gündeme gelebilecek.

ÖZEL HABER