  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem LGS sınav tarihi belli oldu

LGS sınav tarihi belli oldu

Son dakika... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ
LGS sınav tarihi belli oldu

Son dakika... Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi açıklandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA