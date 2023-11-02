Polat çiftine şafak baskını!

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Polat çiftinin mal varlıklarına el konulmuştu. Şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti. Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. 13 kişinin de firari olduğu belirtildi.