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Yargı sürecini bekleyeceğiz

HABER MERKEZİ
Yargı sürecini bekleyeceğiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı sürecini bekleyeceklerini söyledi. Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Hukuk devletinde herkes Anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz Anayasa'dan alınmayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla Anayasa'nın bazı maddelerinin yok sayılması da Anayasa'ya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Süreç sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız."
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