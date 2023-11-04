44 ilde ‘Narkogüç’ operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. 44 ilde; 387 ekip, 985 polisin katıldığı, 2 hava aracı ve 27 narkotik köpeğin kullanıldığı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 846 kilogram metamfetamin, 223 kilogram skunk, 11 kilogram kokain, 15 kilogram esrar, 5 kilogram bonzai, 0,5 kilogram eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi.