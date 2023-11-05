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81 ilde ‘Çengel Operasyonu’ yapıldı

HABER MERKEZİ
81 ilde ‘Çengel Operasyonu’ yapıldı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonda 43 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi "Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'çengel operasyonunda' 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi 81 ilde gerçekleştirildi.
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