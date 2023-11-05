‘İsrail hükümeti bir cinayet makinesi’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, "Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir" ifadelerini kullanan Çelik, "Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir. Gazzelilerin 'yaşama hakkını' esas almadan kim sadece 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyerek, Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir" ifadelerine yer verdi.