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Haberler Gündem İsrail medyası, İletişim Başkanı Altun’u hedef aldı: Derhal durdurulmalı

İsrail medyası, İletişim Başkanı Altun’u hedef aldı: Derhal durdurulmalı

HABER MERKEZİ
İsrail medyası, İletişim Başkanı Altun’u hedef aldı: Derhal durdurulmalı
İsrail'in en önemli basın kuruluşlarından biri olan The Times Of Israel'de çıkan "Fahrettin Altun. Erdoğan'ın Gölgesi. Hamas için küresel savunuculuk rolü üstleniyor" başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hedef alındı. Haberde, Altun'un Hamas'ın küresel çapta savunuculuğunu yaptığı iddia edildi. İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu hükümetiyle gerilimi tırmandıran ve bunu onaylamadığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllardan farklı olarak perde arkasında yeni bir ismi devreye soktuğu belirtilen haberde, perde arkasındaki bu ismin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğu ifade edildi. Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hedef alınarak, "Erdoğan'ı devirmek imkansız ama Fahrettin Altun ve ekibi durdurulmalı. Hem de derhal" ifadeleri kullanıldı.
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