Muhalefet, sosyal devletten habersiz

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti iktidarı döneminde 21 yıl boyunca sosyal hizmet alanında devrim niteliğinde projelere imza atıldığını söyledi.

'BU BAKIŞ DOĞRU DEĞİL'

HAYATA geçirilen sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleri ile Türkiye'nin dünyada işaret edilen bir marka haline geldiğini belirten Şebnem Bursalı, çocuk ve kadın konusunda da önemli hizmetlerin vatandaşın istifadesine sunulduğunu dile getirdi.

Muhalefetin sosyal yardımlar konusundaki eleştirilerini de değerlendiren AK Partili Bursalı, "Muhalefetin toptancı ret politikaları artık malum. Her konuda

olduğu gibi bu konuda da anlamadan dinlemeden sormadan soruşturmadan karşı çıkışlarını sürdürüyorlar. Yapılan yardımlardaki artış miktarını 'halkı daha da fakirleştirdiniz' eleştirisiyle izah etmeye çalışıyorlar. Ama bu bakış doğru değil. Zira sosyal yardım alan kişi sayısının artması, AK Parti'nin doğru kişilere ulaşma kriterlerinin ne kadar da objektif olduğunu gösteriyor. Bu kişiler zaten var. Biz sadece bu kişileri bulup ihtiyacı olanı vermeye çalışıyoruz. Ki bu da sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez bir unsurudur. Maalesef sosyal demokratlıktan bahsedenlerin sosyal devletten bihaber olduklarını da üzülerek görüyoruz" dedi.