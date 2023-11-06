Aydın’da sel suları can aldı: 3 ölü, 1 kayıp

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından gece başlayan sağanak, Aydın'ın Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke, 10 dakika aralıksız süren fırtına, yağmur sonrası adeta felaketi yaşadı. Söke'nin Demirçay mahallesinde nişan töreninden dönen Hacer (46) ve Ali Alptekin (50) çifti ile Erhan Kavaklıçay'ın (18) içinde bulunduğu otomobil sel sularına kapıldı. Sel sularında sürüklenen otomobil, park halindeyken sürüklenen 4 otomobille birlikte dere yatağında bulundu. Otomobilde Erhan Kavaklıcay ile Hacer Alptekin'in cansız bedenine ulaşılırken kaybolan Ali Alptekin için arama çalışması başlatıldı. Selde yaralı kurtulan Nadire Toksoy ve Mehmet Türkan, hastanelerde tedavi altına alındı. Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

BU OLAYI SÜREKLİ YAŞIYORUZ

İzmir'de gece saat 23.30 sıralarında etkili olan sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı. Sağanak öncesinde gökyüzünde parlayan yıldırımlar kenti aydınlatırken, ardından yoğun sağanak başladı.Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Yılda en az iki üç defa bu olayı yaşıyoruz. Burada sular birikiyor ve gitmiyor. Olan biz garibanlara oluyor. Hepimiz burada mağduruz" dedi. Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde saat 05.00'te başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile fırtına nedeniyle su baskınları yaşandı. Fırtınayla birlikte fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçların dallarını ve yapraklarını kopardı. 45 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrası evlerde su baskınları yaşandı. Saburhane Mahallesinde evini su basan bir vatandaş, şunları söyledi: "26 yıldır burada oturuyoruz. 26 yıldır mağduruz. Kışın gelmesini hiç istemiyoruz. Kış dönemi her yıl bizim kabusumuz."

SOKAKLAR GÖL OLDU

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından 18.45 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu yükselince, limana bağlı 3 tekne battı. Tekneler vinç ile denizden çıkarılırken, lodosun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

İhsan Karataş/ Kazım Yörükce/ Osman Akça/ Vural Efecik