Gazze’de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ölüm

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi bölgedeki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

Hastanelere dakikada bir yaralı, saatte ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. İsrail'in bombalaması ve baskınları nedeniyle Gazze nüfusunun neredeyse yüzde 70'i zorla evlerinden edildi.

İsrail tarafından bombalamada yaklaşık 30 bin ton patlayıcı kullanıldı; bu, kilometre kare başına ortalama 82 ton anlamına geliyor. Hastanelerin yarısı ve birinci basamak sağlık merkezlerinin yüzde 62'si fiilen hizmet dışı.

Konutların yüzde 50'si bombalama ve baskınlarla hasar gördü, yüzde 10'u oturulamaz hale geldi. Okulların üçte biri hasar gördü ve yaklaşık yüzde dokuzu hizmet dışı kaldı. Gazze Şeridi'ndeki camilerin yüzde 14'ü hasar gördü, yüzde 5'i ise tamamen yıkıldı.

İSRAİL BİR AYDIR SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.