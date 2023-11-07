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Haberler Gündem Kandil ve Gara'ya hava harekatı: 12 hedef 12'den vuruldu

Kandil ve Gara'ya hava harekatı: 12 hedef 12'den vuruldu

MSB: Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK'ya ait 12 hedef imha edildi.

AA
Kandil ve Gara’ya hava harekatı: 12 hedef 12’den vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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