Bilgisayarı yenilemeden internet hızını artırın

Bilgisayarları yenilemeden WiFi 6 teknolojisine taşımak için TP-Link yeni USB adaptörünü satışa sundu. Archer TX20U Plus model adaptör, hem yüksek WiFi hızı, hem daha geniş kapsama alanı oluşturuyor, hem de oyunlarda daha düşük ping sağlıyor. Evinizin Günümüz koşullarında eski teknolojiye sahip bilgisayarları yenilemek giderek zorlaşıyor. Bu yüksek maliyetten kaçınarak bilgisayara bazı yeni teknolojiler kazandırmak mümkün. Önce eve Türk Telekom Fiber hattı kullanmaya başlayın. Ardından bilgisayarını dönüştürmek için yenisini almanıza gerek yok. Bunlardan biri de WiFi teknolojisi. Daha eski WiFi standardına sahip bir bilgisayar kolayca ve bilgisayar yenileme maliyetinin çok altında bir rakama WiFi 6 teknolojisine yükseltilebiliyor. Bunun için gerekli olan WiFi 6 teknolojili bir USB adaptör. Türk Telekom fiber bağlantısı kesintisiz internet için daha uygun altyapı sunuyor. Cihazlarla da buluşunca performans da artıyor.

AĞ PAZARINDA LİDER

Ağ pazarının lider markası TPLink, bilgisayarları WiFi 6 teknolojisine taşıyan yeni USB adaptörünü satışa sundu. Archer TX20U Plus model adaptör, USB'den bilgisayara kolayca bağlanarak WiFi 6 teknolojisinin tüm avantajlarını kullanıma sunuyor. Yüksek hız, daha geniş kapsama alanı, çift kanal desteği, aynı anda çok sayıda cihaza kesintisiz WiFi gibi özellikler sayesinde bilgisayarla yapılan tüm online uygulamalarda ciddi performans artışı yaşanıyor. İster film izleme, ister online oyun oynama çok daha hızlı, kesintisiz ve neredeyse sıfıra yakın gecikme süresi ile oluyor.