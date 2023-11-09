Yeni nesil iş istasyonu tasarımlara güç veriyor

Dell, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX Serisi işlemcilere sahip yeni Precision 7875 Tower'ı tanıttı. Precision 7875, Dell'in şimdiye kadarki en ölçeklenebilir ve güçlü AMD işlemci tabanlı iş istasyonu olma özelliğini taşıyor. Mühendisler, mimarlar ve ürün tasarımcıları için tasarlanan iş istasyonları, zorlu profesyonel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış çok iş parçacıklı bir bilgi işlem iş istasyonu olarak öne çıkıyor.

MAKİNE ÖĞRENİMİ YETENEĞİ

Kullanıcılar, büyük veri kümeleri içeren yapay zekâ çalışmalarını desteklemekten grafik tasarım ve sanal gerçeklik projelerini yürütmeye kadar çok çeşitli görevler için Precision 7875 Tower gücünden yararlanabiliyor. 96 adede kadar çekirdeğe sahip Precision 7875 Tower, herhangi tek soketli Dell Precision iş istasyonunda bulunan en fazla çekirdek sayısına sahip. Precision 7875 Tower bir performans merkezi olarak öne çıkıyor. Yüksek CPU çekirdek sayısı sayesinde kullanıcılar, iş yükleri veya taleplerdeki önemli dalgalanmaları karşılayacak şekilde cihazı ölçeklendirebiliyor. Bu iş istasyonu, model eğitimi, GenAI, makine öğrenimi ve daha fazlasını kapsayan çok çeşitli AI işlevlerini destekleyebiliyor. Ayrıca render, film prodüksiyonu, tasarım analizi, simülasyon, mimari, mühendislik ve inşaat (AEC) görselleştirme gibi bir dizi üst düzey yaratıcı uygulama için gereken çok yönlülüğü sunuyor. Çeşitli sektörlerden müşteriler, yaratıcı projelerini desteklemek üzere Precision iş istasyonlarını kullanıyor. İster bir apartman tasarımı yapan bir mimar olun, ister bir sonraki filmini hazırlayan bir animatör olun, Dell Precision iş istasyonları çok çeşitli zorlu iş yükleri için sağlam ve güvenilir seçenekler sunuyor.