50 yaş üstü 50 erkeğe üroloji konferansı gerçekleşti

Prof. Dr. Burak Turna, "Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığındaki hasta grubuyla ilgileniyoruz. Prostat, idrar ve meni akışına yön veriyor; meninin içeriğinin büyük kısmını üretiyor. Erkeklik hormonu nedeniyle de hayat boyu büyüme eğiliminde olan bir organ. Temelde 3 tane prostat hastalığından bahsedebiliriz. Prostat iltihabı, yaşa bağlı (iyi huylu) prostat büyümesi bir diğeri de prostat kanseri. Bu hastalıklar birbirleriyle karıştırılabiliyor. Yaşa bağlı prostat büyümesi genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkıyor ve 3 erkekten birinde görülebiliyor. İdrar yapmayı zorlaştırarak hastaların hayat kalitesini ciddi biçimde etkiliyor.

HOLEP VE REZUM YÖNTEMİ

Prostat büyümesi, daha sık idrar yapma, gece idrarı için uyanma, ani idrar ihtiyacı, idrar kaçırma, kesik kesik idrar yapma ve mesanenin tam olarak boşalmama hissi olarak kendini belli ediyor. Bu hastalarda tanı için parmakla muayene ve kan testi (PSA) sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Birçok hastaya ultrasonografi yapılıyor ve işeme testini de istiyoruz" diye konuştu. İlk başvurulan tedavi metodunun ilaçlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turna, "Acil bir ameliyat gereksinimi yoksa çoğunlukla ilaç tedavisi öneriyoruz. Bu ilaçların uzun süre kullanılması gerekiyor. İyi huylu prostat büyümesinde ilaca cevap vermiyorsa geçmişte en çok tercih edilen yöntem TUR ameliyatıdır" ifadesini kullandı. Ülkemizde kullanılan bir tedavi türü olan rezum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna, "Rezum, yaşa bağlı prostat büyümesi olan hastalarda radyofrekans enerjiyle büyümüş prostat dokusunun su buharıyla yok edilmesi işlemidir. Kısa sürmesi nedeniyle ileri yaşlardaki ve anestezi alamayacak hastalarda uygun bir tedavi yöntemidir. Cinsel işlevinin korunmasını isteyen genç hastalarda da tercih edilen bir tedavidir. İşlem lokal anestezi altında da yapılabilmektedir. İşlem en büyük prostatlarda bile başından sonuna yaklaşık 10 dakika kadar sürer. Hastalar aynı gün evlerine gidebilir. Basit ve kısa bir işlemdir ama tedavi süresi zaman almaktadır. Hastaların 1 hafta kadar sondalı kalması gerekebilir" dedi.

HOLEP TEKNİĞİ

Lazerle prostat ameliyatlarından holep hakkında bilgi veren Op. Dr. Emir Akıncıoğlu da şunları söyledi: "Holep tamamen kapalı bir ameliyat türü. Yani vücutta herhangi bir kesim olmadan idrar kanalı yoluyla gerçekleştirilen bir ameliyat. TUR ameliyatında bir kazıma işlemi yapılırken Holep'te bu dokuyu bir bütün olarak çıkarıyoruz. Bir bütün halinde buradaki dokuyu uzaklaştırabildiğimiz için çok büyük prostatlara bile uygulanabiliyor. Hastayı açık ameliyattan kurtarıyor. Operasyon sonrasında hastalardan bol su tüketimi, yumuşak yerde oturması ve ıkınma hareketlerinden kaçınma istiyoruz. Sonrasında rahat bir iyileşme dönemi oluyor" Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğu bilgisini veren Op. Dr. Emir Akıncıoğlu "Her 6-7 erkeğin birinde görülebilen bir hastalık. Kanseri saptamak için temel iki yöntem parmak muayenesi ve kanda PSA testidir. Mümkünse de doğru sonuç için yüksek çözünürlüklü (3 Tesla) MR daha başarılı sonuçlar vermektedir"diye konuştu.