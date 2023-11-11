GHO, Rescon Expo’da yeni bağlantılara imza attı

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Rescon Expo Emlak İnşaat ve Kentsel Dönüşüm' fuarında yeni iş bağlantılarına imza attı. GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, 2016 yılından beri yükselen bir ivmeyle hizmet ağını geliştirdiklerini belirterek, Rescon Expo'da, yurt içi ve yurt dışındaki portföylerini tanıttıklarını söyledi. Fuar İzmir'de düzenlenen ve 3 gün süren organizasyon için hazırladıkları geniş stantlarında konuklarını ağırladıklarını kaydeden Çalgır, GHO bünyesindeki markaları Taş Ev Türkiye ile tiny house'daki çözüm ortakları Piccolavita'yı da ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getirdi. GHO'nun yurt genelindeki yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Hasan Can Çalgır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut, arsa, ticari alan satışlarının yanı sıra; Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Amerika'da da iş ortaklıklarımız ve yeni portföylerimiz bulunuyor. Bir yandan da Taş Ev Türkiye markamızla önemli bir ivme yakaladık.

KREDİ BEKLİYOR

Şu anda gayrimenkul sektörünün en büyük beklentisinin düşük faizli konut kredisi olduğunu hatırlatan Çalgır "Bu kredi imkanı yalnızca ilk evini alacak olanlar için değil genele yayılmalı"açıklamasında bulundu.