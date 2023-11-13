‘Gidicisin Netanyahu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında... Kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin" dedi.

'KOL KANAT GERİYORUZ'

İstanbul Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan 5 asır önce engizisyondan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa'daki mezhep savaşlarından kaçan Hıristiyanlara da kapımızı açtık" diye konuştu.

'BU AH SENİ İFLAH ETTİRMEZ'

Erdoğan, "Şimdi, okuyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde, uçakla dönüşte... Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin" dedi.

'DÜŞENİN ELİNDEN TUTTUK'

"Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çıkacak. Dün Riyad Zirvesi'nde de bunları açık, net gördük. Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Balkanlar'dan, Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte bağrımıza bastıysak bunu herkes biliyor. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan, düşenin elinden tuttuk, zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine mesele sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz" dedi.

'HAKİKATİ HAYKIRACAĞIZ'

ALINAN kararların takipçisi olacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Ateşkesin tesisi ve Gazze'deki katliamların sona erdirilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Kimseden çekinmeden, kimin ne dediğine bakmadan hakkı ve hakikati haykıracağız. Çarşamba günü eşimin himayesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası toplantıyla bu vakur duruşumuzu bir adım ileri taşıyoruz" dedi.