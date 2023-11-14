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Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Son dakika haberi...MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Diyarbakır'daki çukur-barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu.

222 KİLOMETRE DERİNLİKTE BİR ALANDA GİZLENİYORDU

Avcı'nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine, MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle, ülke sınırlarından 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen Avcı, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

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