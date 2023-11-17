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BM raportörleri: İsrail ağır soykırım yapıyor

HABER MERKEZİ
BM raportörleri: İsrail ağır soykırım yapıyor
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi. BM'nin farklı alanlardaki 33 raportörünün imzasıyla, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını konu alan yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, artan soykırım kışkırtmalarının, İsrail'in "işgal altındaki Filistin halkını yok etme" yönündeki açık niyetini, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında "ikinci Nekbe"yi gerçekleştirmesi için yüksek sesli çağrıların kanıtlarını ortaya koyduğu kaydedildi.
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