Son dakika... Başkan Erdoğan Almanya'da! "Borçluluk psikolojisi içerisinde ilişkileri değerlendirmemek gerekir"

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

Şu an itibariyle 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu.

Eğer elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Borçluluk psikolojisi içerisinde ilişkileri değerlendirmemek gerekir.

Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek haksızlık olur.

İnsani ateşkesi, Almanya-Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Karadeniz tahıl koridorundan gelenin yüzde 40'ı Avrupa'ya 14'ü Afrika'ya ve 14'ü bize geldi.

Savunma sanayisinde engelsiz şekilde ilerlenmesi önemli. Terörle mücadelede yakın işbirliği içinde olmalıyız. Nüfusu 3.5 milyona yakın Türk nüfusunun Almanya'da huzur içinde yaşaması temennimizdir.

52 senedir Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Vize serbestisi tamamlanıncaya kadar vizlerin de kolaylaştırılmasını da ele alacağız.

Gazetecilerden gelen "Neden İsrail soykırım uyguluyor diyorsunuz?" sorusu üzerine: NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk 5'i içerisinde yer alan bir ülkeyiz. Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de Rusya ile de görüşüyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan tahılı götüren biz olduk. Şu anda da binlerce Filistinliyi İsrail öldürdür. Kiliseleri camileri vuruyor. Ben müslüman olarak tavır koyuyorum. Siz neden koymuyorsunuz?

EUROFIGHTER KONUSU

Eurofighter konusunda da sadece Almanya yok savaş uçağı üreten. Türkiye önde gelen ülkelerden biridir İnsansız hava uçakları konusunda. Bir basın mensubu olarak bizi böyle sorularla tehdit etmeyin. Sorular insani olsun, vicdani olsun. Cevaplarını da biz size o şekilde verelim.